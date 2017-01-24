百元鈔包K毒 遇警丟毒包露餡被法辦

2017-01-24 19:06

〔記者陳璟民／朴子報導〕欲蓋彌彰，毒蟲就逮。

嘉義縣警朴子派出所警員董英偉、柯育錹，昨晚11點半在文化北路與海通路口，攔查舉發開車闖紅燈的高雄市徐姓男子，發現他身旁地面有摺疊的百元鈔，拾起打開一看包有不明粉末，徐原對天發誓非其所有、不清楚當中何物，還反問「要不要脫褲子檢查、去驗尿」等，員警帶他返所檢視現場監視器影像，查出他開車門時就把包著K他命的紙鈔丟棄地上，徐「結屎臉」地承認所為，警訊後被依毒品罪嫌移送嘉義地檢署法辦。

徐男昨載李姓友人到朴子派出所製作詐欺案筆錄，等候期間陪同陳女在朴子市區逛街，卻因交通違規被攔檢開罰，還被發現丟棄「紙鈔毒包」以規避查緝，最終露餡、裝傻未果，遭到法辦，處理員警啼笑皆非，指徐「聰明反被聰明誤」。

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