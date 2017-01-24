手銬整友玩過頭 男依妨害自由罪遭起訴

2017-01-24 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市一名萬姓男子去年酒後把一名向姓友人帶到忠二路銬在攤車的車輪上後便離開，向男在另名友人幫助下才得以脫困，檢方於今天依妨害自由罪起訴萬男。

根據《聯合新聞網》報導，基隆市一名45歲的萬姓男子，去年11月28日中午邀請向姓男子與許姓男子到家中飲酒，期間萬男拿出手銬玩耍，並銬住向男的右腳踝，接著便稱到了忠二路某家攤販前就會解開。

沒想到在3人抵達攤販後，萬男不但沒有解開手銬，反而將手銬的另一端銬在攤車的車輪上端，接著萬男不理會向男的要求後便離開。

許男當下立刻報警，並向附近的服飾店借用髮夾開鎖，而向男在被銬了10多分鐘後才終於脫困。

萬男在警訊時否認犯行，並辯稱當時他已喝醉，不清楚事發經過，但由於證狀確鑿，檢方在偵查後，萬男依妨害自由罪起訴，且因萬男5年內再犯，將依法建請法院加重其刑。