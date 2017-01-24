女兒吵架燒炭自殺成凶宅 母遭求償715萬

2017-01-24 19:04

〔記者王定傳／新北報導〕新北市望姓女子去年2月與男友吵架後，在租屋處燒炭自殺死亡，李姓房東認為造成價值減損，且望母未盡善良管理人注意義務，求償715萬餘元；新北地院法官認為，房子是登記在李男兒子名下，無法證明雙方有借名登記關係，且無法證明望母沒有盡到善良管理人注意義務，判決敗訴。

李男提訴指出，望母從去年1月8日向他租屋，只不過短短46天，去年2月26曰，望女就在屋內燒炭自殺，由於望女自殺時已成年，正準備報考研究所碩士班，可預見若在房屋內自殺死亡，將導致房屋變成凶宅，造成房屋價值跌落。

李男還指，望母與女兒同住，應時刻留意女兒身心狀況，卻疏未注意，未盡善良管理人注意義務情形，至於房屋雖登記在兒子名下，僅屬借名登記。

望母主張，女兒已成年，她並非監護人，無監督義務，兩人雖同住，但她擔任24小時臨時看護工，無法長時間待在房內，去年2月23日下午接獲女兒男友電話得知雙方吵架，她曾試著聯繫，但都無法，後來請女兒男友爬窗，才發現女兒死亡。

法官認為，無法證明李男與兒子間有借名登記關係，且望母是24小時看護，不能一直待在家裡，加上得知女兒與男友爭吵後，有先聯繫未果，才請女兒的男友協尋，可見已盡到善良管理人注意義務，可上訴。

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