魚目混珠 不肖商人走私低價中國菇當國產菇賣
2017-01-24 19:22
〔記者錢利忠／台北報導〕再過3天就是團圓除夕夜，不少民眾會採買香菇作為年菜必備配料，未料，竟有走私集團透過旅客，以「化整為零」的方式，攜帶禁止進口的中國低價香菇入境，再混充國產或日、韓等地的高檔香菇出售；新北地檢署今指揮調查局北部機動站，兵分11路搜索走私集團，約談葉姓犯嫌等18人，並查扣乾香菇2000公斤，全案朝違反懲治走私條例及詐欺罪方向偵辦。
北機站表示，104年間發現以葉姓犯嫌為首的走私集團，長期於中國地區採購大量香菇，再由集團成員於廈門或泉州，招攬經由小三通入境金門的旅遊團體或個人，以每包香菇300元至500不等的價格，委託旅客攜帶入境。
北機站指出，旅客攜帶香菇入境後，交給走私集團派駐機場的收貨人員，集中運往倉庫，再分批銷往各縣市傳統市場及南北貨業者，不法獲利初估逾數千萬元。
北機站調查，中國香菇目前每公斤市價約400至500元，與國產香菇每公斤1000元至1800元，有數倍的價差，因國產乾香菇數量有限，市場供不應求，走私集團即利用小三通管道，請旅客以自用名義，每次攜帶1.2公斤規定重量以下的香菇，從中國攜帶入境。
北機站表示，中國走私香菇未經食品安全評估，政府明令禁止進口，甚至要求出示產地證明，走私香菇的現象卻未間斷，關鍵就在於其中有驚人的價差，不肖商人才鋌而走險，將走私的中國香菇魚目混珠，混充成高價的國產、日、韓香菇販售。
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