寒冬送熱血 竹北警分局新工所創意送愛心

2017-01-24 20:14

［記者黃美珠／湖口報導］春節是大家互相表達溫情、善意的時序，新竹縣竹北警分局新工派出所也想讓轄內居民們感受「警察杯杯」猶如「土地公」般的溫暖，他們的「茶葉蛋所長」吳榮財特別結合相關的慈善團體，共同發起挽袖捐血、寒冬送溫情活動，幫新竹捐血中心募得150袋、3萬7500CC的熱血，希望能在關鍵時候幫到需要的人們。

值得一提的是，吳榮財為了鼓勵還不曾捐過血的鄉親也能加入快樂捐血人行列，他想到很多人對扎針都有莫名的恐懼，所以特別安排所內擅長演奏小提琴的警員鄭雅中，搭配著他逗趣的預防犯罪宣導在場表演，利用悠揚的樂音紓緩大家緊張的心情。

而新工派出所的送暖創意，也確實讓轄內禾田食坊業者黃文宣有感，特別拎著50個愛心便當到場，給熱血共襄盛舉的捐血人享用。

原來黃文宣的太太1年前生產時發生血崩，經緊急輸血20幾袋才脫離險境，所以他特別以此向捐血人們致謝。

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