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恩主公雙屍案 沈文賓處死刑、沈文夏改判14年

2017-01-24  18:34

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院更二審今天審結沈文賓、沈文夏兄弟溺殺雙屍案，更二審維持歷審見解，認為沈文賓惡性重大，犯後無悔意，沒有教化可能，仍判處死刑，沈文夏則首度改判14年，理由是他只參與前半段的殺人犯行，惡行較輕，本案還可上訴。

101年12月間，沈文賓不滿張姓妻子離家，遷怒妻舅女友潘孟瑤和潘的鄰居呂俊偉，沈文賓和同父異母弟沈文夏殺害潘、呂兩人後，再棄屍新北市三峽恩主公醫院停車場；一、二審和高院更一審皆判沈文賓死刑、沈文夏無期徒刑，遭最高法院撤銷發回更審，今更二審宣判。

最高法院前年11月言詞辯論時，律師透露沈文賓在看守所替兩位被害人設靈位，並念經迴向和祭拜超渡，連教誨師也寫信替他求情，不過當庭遭最高檢察署檢察官蔡薰慧吐槽，指家屬在陳情信表明，仍希望判死。

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  • 高等法院更二審今天審結沈文賓（左）、沈文夏（右）兄弟溺殺雙屍案，更二審維持歷審見解，認為沈文賓惡性重大，犯後無悔意，沒有教化可能，仍判處死刑，沈文夏則首度改判14年。（資料照，記者羅沛德攝）

    高等法院更二審今天審結沈文賓（左）、沈文夏（右）兄弟溺殺雙屍案，更二審維持歷審見解，認為沈文賓惡性重大，犯後無悔意，沒有教化可能，仍判處死刑，沈文夏則首度改判14年。（資料照，記者羅沛德攝）

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