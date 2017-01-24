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爭家產拒法院點交 開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡

吳姓男子為爭家產，將自己反鎖屋內，開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡。（記者姚岳宏翻攝）

2017-01-24  18:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市興隆路三段一對吳姓兄弟，為了房產問題鬧上法院，法院後判房子歸弟弟所有，但每次進行點交，哥哥總把自己鎖在屋內，不願離去，今天下午法院又派人來點交，哥哥竟然潑灑汽油及開瓦斯揚言同歸於盡，最後在警、消合力勸說下，僵持30分鐘的哥哥自行開門走出，結束一場鬧劇。

警方指出，當初吳姓兄弟的母親規劃房子由兄弟共同持有，需平均分擔房貸償還，期間哥哥將屋子拿去二貸，卻無力償還債務，最後由弟弟出面代償，並將房屋所有權完成過戶。

吳姓兄弟母親過世後，弟弟欲收回房屋，哥哥卻反悔，兩人撕破臉鬧上法院，法院後判決房屋歸弟弟所有，每次進行點交，哥哥總藉故抗拒；目前吳姓哥哥依公共危險罪嫌帶回警局詢問。

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  • 吳姓男子為爭家產，將自己反鎖屋內，開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡。（記者姚岳宏翻攝）

    吳姓男子為爭家產，將自己反鎖屋內，開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡。（記者姚岳宏翻攝）

  • 吳姓男子為爭家產，將自己反鎖屋內，開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡。（記者姚岳宏翻攝）

    吳姓男子為爭家產，將自己反鎖屋內，開瓦斯、潑汽油揚言同歸於盡。（記者姚岳宏翻攝）

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