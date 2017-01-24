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惡劣女乘客開門不看後方害摔車 還想丟1千元了事

女網友的機車被撞倒。（取自爆料公社）

2017-01-24  18:40

〔記者王冠仁／台北報導〕女網友Ting Huang昨天晚上8點初騎機車，經台北市康定路、峨嵋街口時，路上一輛計程車右方車門忽然打開，車門並將她「撞飛」。女網友受傷倒地，左腿、左肩挫傷，事後痛得必須坐輪椅。

女網友指控，該名忽然打開車門的女乘客一下車，就將責任推給司機，還說「你要錢喔？給你1千塊我要去看電影」，隨後拍拍屁股就走。

警方獲報趕到現場，將司機與女網友帶回製作筆錄釐清事發經過，目前正在清查該名女乘客身分並設法傳她到案說明。

警方指出，民眾搭計程車時，若司機有口頭提醒、或車上有張貼提醒標語，但乘客開車門時沒注意後方來車造成事故，乘客須負擔較多責任。此案中，若司機有口頭提醒或車上有提醒標語，那女乘客就不能將責任推給司機，女網友也可以對女乘客提告求償。

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  • 女網友指控女乘客下車開門沒注意後方害她摔車，還想丟1千元了事。（取自爆料公社）

    女網友指控女乘客下車開門沒注意後方害她摔車，還想丟1千元了事。（取自爆料公社）

  • 女網友左腿挫傷。（取自爆料公社）

    女網友左腿挫傷。（取自爆料公社）

  • 女網友腿部大面積挫傷。（取自爆料公社）

    女網友腿部大面積挫傷。（取自爆料公社）

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