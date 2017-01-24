絕命終結站？貨車鐵條滑落 刺穿後方車體險斃命
2017-01-24 20:03
一名網友的爸爸今日下午開車上88快速道路時，車體遭前方貨車掉落的鐵條刺穿，差一點就可能喪命，所幸人平安無事。（圖擷自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在《爆料公社》講述超恐怖經歷，原PO指出今日下午爸爸在88快速道路行駛時，前方載著鐵條的貨車疑似並未綁妥貨物，途中鐵條滑脫竟直接插進後車的車體中，所幸車內的父親平安無事，肇事貨車駕駛似乎並未發現自己已經闖禍，就這麼駛離現場，目前正等調閱監視器追查肇事駕駛。
一名網友在臉書社團《爆料公社》指出，今日下午爸爸在88快速道路上，經歷一場生死劫，前方一輛載著鐵棒的貨車疑似並未綁妥貨物，讓鐵條滑落直接貫穿爸爸的引擎，插進車內，所幸有腳踏板擋住，才保住爸爸人身安全，否則後果真的完全無法想像，讓原PO直呼：「差點被嚇昏，晚點帶爸爸去買樂透」，也提醒大家上路最好遠離貨車。
不少網友紛紛留言：「車主好人逢凶化吉!!」、「這個不會嚇死人才有鬼...」、「今後要開裝甲車上路才安全了」、「過年快到了餒～嚇死人喔」、「是在演絕命終結站嗎」、「差點變人肉串」、「直接插入引擎室，還閃過變速箱，刺穿防火牆後停在兩腿之間，這還不去買樂透彩是要等何時買」。
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