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國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷

國立新營高中數理特教班下午在操場進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，實驗用的花盆破裂，碎片噴濺造成12名學生受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險，詳細肇因目前正由警、消調查中。（記者楊金城攝）

2017-01-24  18:14

［記者王涵平、楊金城／台南報導］國立新營高中數理特教班下午在操場進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，實驗用的花盆破裂，碎片噴濺造成12名學生受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險，詳細肇因目前正由警、消調查中。

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國立新營高中數理特教班下午在操場進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸。（記者王涵平攝）

國立新營高中數理特教班下午在操場進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，造成12名學生受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險。（記者王涵平攝）

國立新營高中數理特教班下午在操場進行液態氧助燃性實驗課程時，突然發生爆炸，實驗用的花盆破裂，碎片噴濺造成12名學生受傷，所幸均為輕傷，並無生命危險，物理老師莊立山也受傷。（記者楊金城攝）

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標題：國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷


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