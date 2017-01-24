沉迷職棒簽賭 警冒簽本票借錢

2017-01-24 18:01

〔記者王定傳／新北報導〕國道公路警察局吳姓前警員因簽賭欠債，103年間，竟偷偷影印陳姓同事的身分證向廖姓友人擔保借款12萬元，事後避不見面，廖男轉向陳警追討遭拒，才報案揭發他的行為，新北地院依偽造有價證券罪，判吳男1年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，吳男原任職國道公路警察局保安警察隊，104年退休；但在他退休前，因沉迷職棒簽賭，在外積欠賭債，竟趁陳男不在辦公室時，暗中影印他的身分證，冒用陳男姓名簽本票，找廖姓友人，佯稱另名友人缺錢週轉，他願意簽本票當保證人借款。

廖男後來等不到吳男還錢，直接找陳男討債，陳男才知遭冒名；法官審酌吳男因需款孔急犯案，犯後坦承犯行，但被害者認為吳男沒有誠意和解，退休後刻意更換聯絡電話，不同意給予緩刑，因此判刑1年10月。