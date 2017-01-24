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辜成允晶華酒店踩空摔死 鑑識人員拿假人模擬

2017-01-24  17:54

〔記者王冠仁／台北報導〕針對台泥董事長辜成允日前在台北市晶華酒店摔倒喪命一案，雖然家屬對死因沒有意見，遺體也在昨天發還，但檢方為求慎重，今天下午近3點半時，再次前往晶華酒店案發地點的樓梯進行現場模擬與勘驗，直到將近5點半才離去。

北檢主任檢察官陳淑雲、承辦檢察官吳文琦，今天會同警方鑑識人員與目擊意外過程的晶華酒店林姓員工，回到意外現場重新勘驗。晶華酒店的法務人員、建築技師也到現場協助釐清。

據了解，由於辜成允摔倒時沒有被監視器拍到，只有晶華酒店林姓員工目擊，檢方試圖重建案發經過、摔倒過程；至於辜是否有飲酒過量、邊下樓梯邊滑手機等情況，仍有待釐清。

勘驗時，鑑識人員除了仔細丈量樓梯每階的高度，甚至拿出一具假人模擬辜成允摔倒過程。不過晶華酒店一發現有媒體記者也在現場，隨即拿出大屏風阻擋拍攝，也搬出紅龍柱阻隔不讓人通行。

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  • 檢方回到晶華酒店勘驗，並拿出屏風阻擋媒體拍攝。（記者王冠仁攝）

    檢方回到晶華酒店勘驗，並拿出屏風阻擋媒體拍攝。（記者王冠仁攝）

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