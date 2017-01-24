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高架橋旁黑煙四竄 嚇壞行車用路人

2017-01-24  17:23

〔記者陳薏云／新北報導〕今下午4時許，位於新店區安光路15巷某建案工地突然竄出大量黑煙，一旁祥和路高架道路的駕駛看到急忙拍下，並PO網詢問「怎麼回事？」警消獲報後趕到現場，發現為工人焊接不慎，造成一旁雜物燃燒，並無人員傷亡。

新北市消防局獲報後，出動9輛救災車前往救援，沿路便看到黑煙四竄，到場卻沒發現火煙，詢問工人才發現，原來是因工人焊接不慎引燃旁邊雜物，燃燒面積約3平方公尺，工人已自行撲滅，並無人員傷亡。

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  • 民眾開車行經新北市新店區安光路附近，看到大量黑煙。（翻攝自我們是新店人臉書社團）

    民眾開車行經新北市新店區安光路附近，看到大量黑煙。（翻攝自我們是新店人臉書社團）

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