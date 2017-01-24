| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

核三跳機出狀況 民代盼「假期別有驚喜」

2017-01-24  17:42

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕核三廠一號機在清晨6時26分發生跳機事件，經查主因為反應器冷卻水泵的C台機器跳脫所致，屏東縣議員李志偉、恆春鎮代會主席周志仲、副主席李建華及當地里長張清彬等人，下午進入廠內了解狀況，廠方強調「安全第一」，民代則期盼春節假期間，核三廠別再出狀況，給當地居民不想要的「驚喜」。

對於這次一號機組跳脫事件，核三廠方表示，這套機器是大修期間，由原廠西屋公司更換的新品，更換後的測試正常，連續運轉兩個多月也都沒有問題，目前檢修認定對核安完全沒問題，只因停機對整體發電量有影響。

李志偉及周志仲等人表示，剛更換的新品就出狀況，如果不是採購過程有問題，難道是買到「機王」？加上這部機器在大修過程就曾出現啟動困難，質疑核三廠拿不確定良率的機器，把恆春半島居民當「白老鼠」測試，要求廠方加強品管並懲處採購失職人員。

「這部機器仍在原廠保固中。」廠方解釋，初步檢修後，機器運轉已經沒有問題，也要求西屋公司詳細檢修，避免狀況再次發生，但重啟發電仍有待向原能會申請啟動，也對引發當地居民不安感到抱歉。

廣告
  • 屏東縣議員李志偉、恆春鎮代會主席周志仲、副主席李建華及當地里長張清彬等人，下午進入廠內了解狀況。（記者蔡宗憲攝）

    屏東縣議員李志偉、恆春鎮代會主席周志仲、副主席李建華及當地里長張清彬等人，下午進入廠內了解狀況。（記者蔡宗憲攝）

  • 核三廠跳機引發居民擔憂。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠跳機引發居民擔憂。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一號機 核一廠一號機 核三廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：核三跳機出狀況 民代盼「假期別有驚喜」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.