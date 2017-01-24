核三跳機出狀況 民代盼「假期別有驚喜」

2017-01-24 17:42

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕核三廠一號機在清晨6時26分發生跳機事件，經查主因為反應器冷卻水泵的C台機器跳脫所致，屏東縣議員李志偉、恆春鎮代會主席周志仲、副主席李建華及當地里長張清彬等人，下午進入廠內了解狀況，廠方強調「安全第一」，民代則期盼春節假期間，核三廠別再出狀況，給當地居民不想要的「驚喜」。

對於這次一號機組跳脫事件，核三廠方表示，這套機器是大修期間，由原廠西屋公司更換的新品，更換後的測試正常，連續運轉兩個多月也都沒有問題，目前檢修認定對核安完全沒問題，只因停機對整體發電量有影響。

李志偉及周志仲等人表示，剛更換的新品就出狀況，如果不是採購過程有問題，難道是買到「機王」？加上這部機器在大修過程就曾出現啟動困難，質疑核三廠拿不確定良率的機器，把恆春半島居民當「白老鼠」測試，要求廠方加強品管並懲處採購失職人員。

「這部機器仍在原廠保固中。」廠方解釋，初步檢修後，機器運轉已經沒有問題，也要求西屋公司詳細檢修，避免狀況再次發生，但重啟發電仍有待向原能會申請啟動，也對引發當地居民不安感到抱歉。