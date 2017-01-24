通緝男子獨落跑 女友氣炸罪行全托出

2017-01-24 17:27

〔記者陳賢義／台東報導〕台東關山警分局瑞源所緝捕江姓竊盜通緝犯，江嫌察覺竟丟下余姓女友獨自落跑，同有竊盜前科的余女氣炸，就逮破口大罵男友無情無義，向警方全盤托出犯行；另外，警方也在現場查獲1株長1.8公尺、寬0.66公尺的紅檜及土造長槍、開山刀、手鋸等犯罪證物。

瑞源所據報，有多項竊盜前科的38歲江姓男子，出沒在鹿野鄉瑞和村1條產業道路，行跡詭譎，副所長李龍賢揮軍查察，發現1輛小貨車停在路旁空地，趨前盤查，車上2名男子見警車靠近，立即跳車拔腿就跑，留下措手不及就逮的余姓女子。男友無情落跑，余女怒火中燒，供出男友因案遭通緝。

余女供稱，她與江嫌才認識3、4個月，邀約出來買賣木頭，沒想到遠遠看見警方巡邏車靠近，男友竟與另名蔡姓犯嫌棄車逃跑，將她獨自留在車內，真的太無情無義，非常後悔結識交往。余女主動供出犯罪事實，警方將循線追緝在逃2嫌。