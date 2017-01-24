車停歪被用擦擦筆寫字 網友討拍不成被「內射」！
2017-01-24 17:47
〔即時新聞／綜合報導〕一名楊姓網友在爆料公社中貼文表示「不小心停車跨線停兩格，被管理員拿擦擦筆寫玻璃，可以告停車場毀損車輛嗎？」照片中只見一輛灰色休旅車，停的歪歪斜斜幾乎占用兩個停車格，停車場管理員用擦擦筆在休旅車車窗及後擋風玻璃寫上「下次停車在一次停兩格，停車費收兩次」，貼文一出隨即引起討論，楊姓網友討拍不成，反而成為箭靶遭大批網友「內射」。
楊姓網友今天下午1時許在臉書社團爆料公社貼文後，隨即引起大批網友留言，短短4小時就有1.3萬人按讚，近8千則留言，但大多都是「內射」，有網友表示「毀損甚麼了？自己不把車停好怪誰」、「是反串嗎」、「駕照多少錢買的」、「停車技術真的要加油...」、「臉好腫...」。
警方表示，楊姓網友可以依刑法第354條毀損罪對停車場管理員提出告訴，毀損罪成立的條件是故意且讓他人之物不堪使用；而管理員使用擦擦筆在車窗塗鴉，符合故意的要件，至於是否造成車輛不堪使用，就要看檢察官及法官的判斷。警方私下表示，一般而言遇到這種情形，檢察官通常不會起訴，只會要求被告恢復原狀而已。
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