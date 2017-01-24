退警疑任「黑白掮客」遭羈押 業者設送錢關鍵字
2017-01-24 17:21
〔記者王捷／台南報導〕台南昨日傳出警界涉嫌貪瀆醜聞，市警六分局兩名刑警獲交保，程姓業者、黃姓退警及一名高姓警官則遭檢方提出聲押，今日下午獲准，有警界人士私下說，黃姓退警曾傳與台南過世的大哥「一級酷洛」交好，在職時遊走灰色地帶，疑似擔任「黑白掮客」，媒介酒店業者滲透進入警界，有關媒介細節檢方不願透露，但有知情者表示，關鍵字是「有閒來公園坐一下」。
檢方指出，今日下午法院裁定程姓業者、黃男與高姓警官羈押，是這起貪瀆案的最新進展，104年起檢方開始監聽、跟監，認為有貪瀆刑事，因此昨日才收網一舉逮捕數人。
警界人士指出，之前在市警局保防室任職的黃男，去年1月以兩線三星退休，家人目前也在警界工作，家庭經濟不錯，年輕時因在舊市區擔任所長，有機會結識過去的台南市區大哥「一級酷洛」，傳出曾是業者與警方間的「黑白掮客」，遊走灰色地帶，還曾介入市議員買票案，但全身而退。
另外有警官透露，一名高姓警官目前在勤務中心擔任兩線三星警務正，投資程姓業者的外包事業擔任股東，幾年下來收入不錯，因此與程男熟識，他更爆料表示，程姓業者的外包事業，有許多警官都有投資，是否會牽連到警界高層不得而知。
知情人士透露，程姓業者會以「有閒來公園坐一下」、「一個月沒看到你了」等關鍵字，與特定幾位警官聯繫，同時探聽一些消息，並且將數萬元交給警官，早期這些收賄警官還會帶回派出所、偵查隊交給基層，目前這個生態漸漸改變，不過至今仍有八大行業的業者，會向特定分局的偵查隊行賄。
對於關鍵字一說，檢方強調，行賄或收賄細節，擔心影響檢察官後續偵辦，因此不便透露。
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