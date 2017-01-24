旗津年節賭場開賭 警逮26多人

2017-01-24 17:07

〔記者黃建華／高雄報導〕國人年節期間總喜歡小賭怡情，不過，鼓山警分局今天凌晨風聞有職業大賭場藏身旗津中洲地區開賭，警方凌晨3點動員大批警力包抄掃蕩，22名賭客逃竄不及被逮、另逮捕賭場工作人員4人，查扣賭資73萬3500元，天九牌賭具等證物，全案依賭博罪嫌送辦。

鼓山分局日前接獲報案，旗津區中洲三路374巷某民宅，近來於深夜時段常有許多人進出，有時音量過大干擾到附近民眾作息，派員警前往查訪，發現該民宅疑似經營賭場；偵查隊與旗津所員警於是著手佈線埋伏，並於今（24）日凌晨3時30分許，趁賭客進出賭場開門之際衝進賭場，現場發現大批賭客以天九牌聚賭財物，現場查扣賭資73萬3500元、抽頭金新台幣5600元、膠質天九牌2盒、無線電傳呼機參台、房屋租賃契約書1本、骰子3盒等。

據供稱，該賭場係由卓姓男子夥同吳姓和及葉姓友人向倪姓男子租用場地，並共同經營。全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。