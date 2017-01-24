| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

旗津年節賭場開賭 警逮26多人

2017-01-24  17:07

〔記者黃建華／高雄報導〕國人年節期間總喜歡小賭怡情，不過，鼓山警分局今天凌晨風聞有職業大賭場藏身旗津中洲地區開賭，警方凌晨3點動員大批警力包抄掃蕩，22名賭客逃竄不及被逮、另逮捕賭場工作人員4人，查扣賭資73萬3500元，天九牌賭具等證物，全案依賭博罪嫌送辦。

鼓山分局日前接獲報案，旗津區中洲三路374巷某民宅，近來於深夜時段常有許多人進出，有時音量過大干擾到附近民眾作息，派員警前往查訪，發現該民宅疑似經營賭場；偵查隊與旗津所員警於是著手佈線埋伏，並於今（24）日凌晨3時30分許，趁賭客進出賭場開門之際衝進賭場，現場發現大批賭客以天九牌聚賭財物，現場查扣賭資73萬3500元、抽頭金新台幣5600元、膠質天九牌2盒、無線電傳呼機參台、房屋租賃契約書1本、骰子3盒等。

據供稱，該賭場係由卓姓男子夥同吳姓和及葉姓友人向倪姓男子租用場地，並共同經營。全案依賭博罪嫌移送地檢署偵辦。

廣告
  • 警方清點賭場賭金等證物。（記者黃建華翻攝）

    警方清點賭場賭金等證物。（記者黃建華翻攝）

  • 20多名賭客被一網成擒。（記者黃建華翻攝）

    20多名賭客被一網成擒。（記者黃建華翻攝）

  • 警方查扣天九牌賭具與現金賭資75萬餘元。（記者黃建華翻攝）

    警方查扣天九牌賭具與現金賭資75萬餘元。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天九牌 賭具 賭場 賭客
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：旗津年節賭場開賭 警逮26多人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.