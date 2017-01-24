辜成允下樓失足辭世 檢察官二度赴晶華酒店勘查
2017-01-24 17:08
台泥董事長辜成允日前赴晶華酒店參加喜宴，宴會後獨自從3樓下樓梯，不慎失足後仰跌倒，經送醫搶救仍不幸辭世。（記者王冠仁攝）
〔記者錢利忠／台北報導〕台泥董事長辜成允日前赴晶華酒店參加喜宴，宴會後獨自從3樓下樓梯，不慎失足後仰跌倒，經送醫搶救仍不幸辭世；台北地檢署承辦檢察官吳文琦昨完成相驗，確認此案為意外，考量家屬對死因沒意見，也不打算提告，決定不解剖將遺體發還家屬；針對晶華的階梯設施是否符合規定等疑點，檢察官今天再度前往晶華勘查。
檢方根據目擊者指證發現，辜成允當時獨自走下樓梯，走在樓梯中央的他，並未攙扶扶手，在下樓梯3至4階時，不慎失足向後仰躺，導致後腦直接撞地，以面部朝上，身體反轉180度、頭下腳上的姿勢滑下樓梯，造成頭部外傷性創傷不治。
為釐清晶華酒店相關設施是否符合規定、有無其他目擊者也發現事發經過等疑點，承辦檢察官吳文琦今天再度前往晶華實地勘查。
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