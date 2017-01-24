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趁老人午休、假借問路 住宅竊盜嫌落網

2017-01-24  16:50

［記者王涵平／台南報導］學甲警分局轄區去年底傳多起住宅竊盜，警方昨日巡邏時發現1部自小客車車牌與車籍不符，盤查發現駕駛劉姓男子即為警方鎖定的竊嫌，目前擴大偵辦中。

學甲警方指出，將軍區去年底發生住宅竊盜案件，即組成專案小組調查，追查鎖定劉姓犯嫌，將軍所副所長曾帝淦、警員方慶昌及民防王士維昨日執行加強重要節日住宅防竊巡邏時，發現1部自小客車懸掛車牌與車籍不符，盤查發現車上劉姓男子在轄區涉嫌犯下多起住宅竊盗案嫌犯。

員警在劉嫌身上查獲作案用活動板手等工具並起獲機械鑽錶、普洱茶、關光神像、觀音神像及2萬餘元贓款等證物，初步清查劉姓犯嫌涉及多起竊盜案件，正循線擴大偵辦中。

警方調查，劉嫌平日無所事事，駕駛自小客車四處尋找作案目標，利用老人中午休息時間或假藉問路之便進入住宅內行竊。

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  • 學甲警分局轄區去年底傳多起住宅竊盜，警方昨日巡邏時發現1部自小客車車牌與車籍不符，盤查發現駕駛劉姓男子即為警方鎖定的竊嫌，起出贓款等證物。（記者王涵平翻攝）

    學甲警分局轄區去年底傳多起住宅竊盜，警方昨日巡邏時發現1部自小客車車牌與車籍不符，盤查發現駕駛劉姓男子即為警方鎖定的竊嫌，起出贓款等證物。（記者王涵平翻攝）

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標題：趁老人午休、假借問路 住宅竊盜嫌落網


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