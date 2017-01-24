昨有載滿PS4小貨車撞限高桿 今又有兩車遭殃

2017-01-24 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕昨天上午一輛載滿PS4 PRO的小貨車，行經基隆路地下道時，因駕駛未注意地下道有2公尺限高，車斗直接撞上地下道上緣，導致車斗扭曲變形，也造成30餘台PS4 PRO擠壓受損，不料，有網友發現今天下午又有2名駕駛未注意到限高，直接撞上地下道上緣的窘境，隨即在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」中貼文要用路人們注意。

昨天上午11時許，一輛載滿PS4 PRO的小貨車行經台北市基隆路一段南往北，機車汽車共用地下道，駕駛因未注意限高標誌誤闖地下道，車斗直接撞上地下道上緣，導致車斗扭曲變形，車內30餘台價值1萬2980元的PS4 PRO損壞，損失近40萬元。

而網友發現今天下午2時許及4時許時，分別有一輛小巴及小貨車，疑似駕駛不熟悉路況，撞上地下道上緣，小巴後方的休旅車還因剎車不及追撞小巴；而小貨車也因車斗狀上地下道上緣，導致車體扭曲損毀。

一名吳姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」中貼文貼文表示「靠台北市政府的這地下道有限高貨車下去要注意……我來這邊上班已經看過不下10幾次了@_@。」