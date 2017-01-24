前妻舉發私藏子彈 警察抓警察
2017-01-24 16:51
〔記者黃建華／高雄報導〕警察抓警察，好勁爆的春安績效！三民第一分局十全所趙姓警員昨晚遭前妻檢舉非法私藏子彈，遭鼓山警分局會同三警一分局搜索，查獲私藏90警用子彈3顆、空彈殼10顆、5.56步槍子彈1顆。趙員坦承係先前在交大服務擔任靶場公差時，拾獲多餘彈殼與實彈帶回，全案依涉槍砲彈藥刀械管制條例偵處中。
這起警察私藏子彈案，肇因近日趙姓員警與已離婚十餘年的前妻發生租賃停車格糾紛。趙員欲向前妻提告侵佔，前妻一氣之下，昨向鼓山警分局（住家轄區）檢舉趙員涉嫌私藏子彈，並帶同警方在房內趙員所有之衣櫥保險櫃內，查獲警用子彈。
趙員坦承，自己於85年至93年在交通大隊擔任靶場公差。當時整理靶場時拾得練習用子彈、彈殼，放在交通大隊機動分隊槍械室。93年調派交通大隊東區拖吊場後，將子彈帶返鼓山區華榮路住處存放。
經查，該批子彈為多年前已汰換的警用子彈。全案經鼓山警分局與三民一分局共同偵辦後，請示高雄地檢署後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例函請偵辦。
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