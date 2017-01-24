| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國立新營高中物理實驗爆炸 12生輕傷 科技菁創 先麥帶起台灣農企軟實力 台灣褐藻醣膠 臨床證實有效
 首頁 > 社會

前妻舉發私藏子彈 警察抓警察

2017-01-24  16:51

〔記者黃建華／高雄報導〕警察抓警察，好勁爆的春安績效！三民第一分局十全所趙姓警員昨晚遭前妻檢舉非法私藏子彈，遭鼓山警分局會同三警一分局搜索，查獲私藏90警用子彈3顆、空彈殼10顆、5.56步槍子彈1顆。趙員坦承係先前在交大服務擔任靶場公差時，拾獲多餘彈殼與實彈帶回，全案依涉槍砲彈藥刀械管制條例偵處中。

這起警察私藏子彈案，肇因近日趙姓員警與已離婚十餘年的前妻發生租賃停車格糾紛。趙員欲向前妻提告侵佔，前妻一氣之下，昨向鼓山警分局（住家轄區）檢舉趙員涉嫌私藏子彈，並帶同警方在房內趙員所有之衣櫥保險櫃內，查獲警用子彈。

趙員坦承，自己於85年至93年在交通大隊擔任靶場公差。當時整理靶場時拾得練習用子彈、彈殼，放在交通大隊機動分隊槍械室。93年調派交通大隊東區拖吊場後，將子彈帶返鼓山區華榮路住處存放。

經查，該批子彈為多年前已汰換的警用子彈。全案經鼓山警分局與三民一分局共同偵辦後，請示高雄地檢署後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例函請偵辦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤味噌烤旗魚
總舖師✧圍爐好菜
傳統甜年糕✧自己做
挑買香腸看顏色？
轉寄

標題：前妻舉發私藏子彈 警察抓警察


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月24日‧星期二‧丙申年臘月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.