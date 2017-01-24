毛小孩搞丟了 女警靠這招神速尋回
2017-01-24 16:44
〔記者鄭景議／台北報導〕本月23日上午8時，一名余姓小姐到北投分局石牌派出所，報案表示與自己陪伴14年的馬爾濟斯犬「滷蛋」，在早上約6時許在家中附近騎機車的途中，自己跳車跑掉了，余小姐心急如焚的在附近找了一個多小時都找不到，只好到派出所報案，希望能調附近的監視器查看。
當派出所開始調閱監視器時，年輕女警李品萱靈機一動，想到可以到臉書社團「台北之北投幫」查看，果真找到有網友發文在附近撿到一隻馬爾濟斯犬，比對後發現果真是余小姐的愛犬，便通知網友到派出所，成功尋回「滷蛋」。
撿到「滷蛋」的胡先生本身也為愛狗人士，他在臉書上表示，自己在北投立賢路（靠近社子大橋處）路中央，發現這隻白色馬爾濟斯站在路中央，卻乖乖的不敢動，也不避車，於是就先把他帶回家，請「台北之北投幫」的網友幫忙詢問，還說晚些等獸醫院開了會帶去掃晶片；對於警方靠這個方式找到他，胡先生也感到十分驚訝。
余小姐與「滷蛋」相伴已14年，一人一犬重逢時，余小姐忍不住落下感動淚水，衝上前抱住「滷蛋」，低聲囑咐牠下次可不許再自己跳走；對於警方及愛狗網友胡先生的暖心相助，她也十分感動，不斷感謝，並開心帶著「滷蛋」與女警及胡先生合照才離去。
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