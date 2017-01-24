宮廟女主委在神明腳下開賭 抽頭金丟功德箱掩護

2017-01-24 16:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕香油錢代替抽頭金！警方日前在新北市板橋區重慶路「崑天宮」內查獲聚賭，而67歲賭場負責人李陳秀月在該宮廟後方餐廳聚賭麻將、四色牌等，為避耳目，她令賭客交出的抽頭金投入功德箱，但這些舉動都被監視器攝下，讓她賴也賴不掉。

據悉，李婦原就擔任崑天宮主委，利用此職務之便，她開始揪賭客經營賭場，平時都有3到4桌的客人在宮廟後方餐廳聚賭。警方上週五晚間6時持搜索票查緝，除逮回李婦與負責把風的林姓男子，還有4名正在方城之戰的賭客，並查扣監控屋外的監視器與主機螢幕，及賭資新台幣3950元及功德箱內的抽頭金800元。

崑天宮創建於民國71年，供奉主神為媽祖，因為附近為住、商宅混合區，信徒眾多香火鼎盛。警方說，李婦利用宮廟、香油錢作掩護，行賭博非法情事，實在是褻瀆神明。偵訊時，李婦也承認犯案，警方依賭博罪嫌將李婦、林男依賭博罪嫌移送法辦，4名賭客則依法裁罰。