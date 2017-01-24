池上大橋傳轎車對撞 7人受傷、1駕駛受困

台東池上大橋今天傳出轎車對撞事故。（圖擷取自google地圖）

2017-01-24 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕台東池上大橋今天傳出轎車對撞事故，造成7人受傷、1名駕駛受困車內。

根據《三立新聞台》報導，兩台小客車因不明原因在池上大橋上對撞，造成車內7人受傷、1駕駛受困，目前警、消正幫忙協助受困；所幸8人還有生命跡象、意識清楚。