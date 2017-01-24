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小貨車駕駛馬路當垃圾場 走到哪丟到哪

2017-01-24  16:24

〔記者何玉華／新北報導〕新北市三重、蘆洲去年底出現一名黃姓小貨車駕駛，因亂丟垃圾包，被環保局開單28件、罰鍰共16萬6500元，今年1月21日凌晨，黃姓小貨車駕駛再次亂丟時被警方當場逮獲，身上搜出收運事業廢棄物清單，全案依廢棄物清理法移送地檢署偵辦，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

環保局公害稽查發言人孫忠偉說，去年12月有民眾駕駛貨車，在三重區自強路一段與大智街交叉路口丟棄4大包垃圾案，事實上，此案從去年5月就被列管追蹤，開單告發共28次，且黃嫌所丟的垃圾包，疑似違法收受的事業廢棄物。

孫忠偉說，開車的黃嫌多次作勢衝撞稽查人員，因此今年1月起，警方協助埋伏；21日半夜，在蘆洲區三民路26巷2弄口附近，黃嫌再次亂丟垃圾包被當場逮獲，身上被搜出2張收運事業廢棄物清單。

孫忠偉指出，黃嫌沒有取得廢棄物清除許可，卻多次收受三重、蘆洲、新莊，及台北市北投區26家小吃餐飲、工廠的事業廢棄物，已違反廢棄物清理法；另委託他清運的業者未將廢棄物交給合法清運業者，依廢棄物清理法最高可處3萬元罰鍰。

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  • 警方協助環保局稽查人員，制止違法收受、丟棄事業廢棄物的業者。（環保局提供）

    警方協助環保局稽查人員，制止違法收受、丟棄事業廢棄物的業者。（環保局提供）

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