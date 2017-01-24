中國香菇混當台灣菇 檢調搜索

2017-01-24 16:25

〔記者王定傳／新北報導〕農曆春節在即，香菇是國人重要年節食品，為讓民眾過年買的安心，新北地檢署檢察官卓俊吉今指揮調查局北機站、海巡署北部地區巡防局宜蘭機動查緝隊，前往北市迪化街、民族東路等地貨倉庫實施搜索，查獲中國香菇混充的台灣香菇近2000公斤，依違反懲治走私條例等罪約談葉姓業者等8人到案說明。

檢調調查，葉男等人明知中國乾香菇是未經主管機關公告准許輸入的管制物品，為賺取行情價差3至4倍暴利，竟以假亂真，利用小三通航路，以「化整為零」方式逃避管制，私運未經檢疫乾香菇進入台灣，銷往全省各地乾貨行，混充為本土香菇販售牟利。

檢方為替國人食品安全把關，並保障本土菇農權益，今指揮北機站海巡署宜蘭機動查緝隊，會同財政部政風處、關務署基隆關機動巡查隊，對囤貨倉庫及迪化街乾貨行等處實施搜索及市面查緝。