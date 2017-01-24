過年換新裝？ 「恭喜發財」紅包袋藏毒

2017-01-24 16:06

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕過年將屆，毒販為逃避警方查緝，花樣不斷推陳出新！嘉市警方執行路檢勤務時，發現一名蔡姓男子在路口違停，員警盤查時，聞到車內傳出一陣陣毒品味道，過程中，蔡男雙手一直插在外套口袋，讓員警起疑，最後起獲外包裝印有「恭喜發財」的MDMA咖啡包，訊後依毒品罪嫌送辦。

上週六晚間11點多，北鎮派出所所長陳立敏率巡佐梁榮哲及警員林奇宏、呂佳峰在轄區執行加強春節期間安全維護勤務時，行經八德路與興達路口附近，發現蔡男（31歲，有毒品前科）在路口違規停車。

警方上前盤查時，蔡男神情慌張，過程中雙手不斷顫抖，一直插在外套口袋，對於警方問話，回應支吾其詞，讓員警起疑，當場查獲蔡男持有外包裝印有「恭喜發財」的MDMA咖啡包共10包。

蔡男供稱，最近警方抓毒品抓的緊，春節連假將近，聽聞毒品價格近期會越漲越高，藥頭為逃避警方查緝，才會以「恭喜發財」紅包袋作為外包裝，而這批毒品是他向友人購買的；警方懷疑蔡男涉及販毒，訊後依違反毒品罪嫌送辦，並擴大追查上游毒品來源。

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