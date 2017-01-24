過年換新裝？ 「恭喜發財」紅包袋藏毒
2017-01-24 16:06
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕過年將屆，毒販為逃避警方查緝，花樣不斷推陳出新！嘉市警方執行路檢勤務時，發現一名蔡姓男子在路口違停，員警盤查時，聞到車內傳出一陣陣毒品味道，過程中，蔡男雙手一直插在外套口袋，讓員警起疑，最後起獲外包裝印有「恭喜發財」的MDMA咖啡包，訊後依毒品罪嫌送辦。
上週六晚間11點多，北鎮派出所所長陳立敏率巡佐梁榮哲及警員林奇宏、呂佳峰在轄區執行加強春節期間安全維護勤務時，行經八德路與興達路口附近，發現蔡男（31歲，有毒品前科）在路口違規停車。
警方上前盤查時，蔡男神情慌張，過程中雙手不斷顫抖，一直插在外套口袋，對於警方問話，回應支吾其詞，讓員警起疑，當場查獲蔡男持有外包裝印有「恭喜發財」的MDMA咖啡包共10包。
蔡男供稱，最近警方抓毒品抓的緊，春節連假將近，聽聞毒品價格近期會越漲越高，藥頭為逃避警方查緝，才會以「恭喜發財」紅包袋作為外包裝，而這批毒品是他向友人購買的；警方懷疑蔡男涉及販毒，訊後依違反毒品罪嫌送辦，並擴大追查上游毒品來源。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 打獵滑倒觸扳機 少年擊中自己胸膛
- 爬完屏東又爬高雄電塔 台電人員搏命救電塔哥
- 直擊！女為情所困跳樓身亡 警進門驚見毒品
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 農友意外發現「珍愛」只有它能耐過帝王級寒流
- 自由廣場》後備憲兵忠告蔡正元先生
- NBA》復元神速 快艇「幹籃哥」最快明日返航
- 經典賽「外」援少 靠中職軍團拚
- 辜成允的意外人生…
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 勾結「俄「勢力？川普國安顧問面臨調查
- 美巡賽》史瓦佛稱王 PGA生涯首冠
- 高英盃機器人創意賽 高屏27校66隊競技
- 恐怖的考古發現 男子舌頭被換成石頭
- 這是在拍恐怖片嗎？...這些「網紅」好經典
- 蔦屋書店登台 明亮輕食閱趣多
- 李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬
- 清潔工扮地藏王 《情定化成寺》禪機深
- 不再崩潰惹 舒淇素顏坦然面對「它」
- 三大法人買超115億 外資買超123億
- 水上協安宮參拜 認識介子推傳奇
- 好消息！高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉
- 川普兒上學考驗紐約交通 「滾動式封街」降衝擊...
- 台四線崎頂段拉皮 增照明孔蓋下地
- 全球撐竿跳高峰會 許德敬奪冠
- 《RM》不停播了！6名固定班底將為粉絲繼續奔跑
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 網球》重量級大咖！大滿貫冠軍史托瑟獲台灣女網外卡
- 動物「方」城市續集？ 攝影師玩「液化」 動物變超級萌！
- 台酒門市 推滿額送高麗菜
- 中庄調整池年中完工 北桃供水不受濁度影響
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 家族古厝原望辜成允接班...辜寬敏：我很傷心
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 捷運環狀線包商 挖走好土 回填垃圾
- 靠《鬼怪》人氣爆漲 陸星材卻超想當漁夫
- 興航以每股0.69元下市 自此在台股消失
- 自由廣場》「專案教師」是啥米碗糕？
- 板橋迪毅堂殘破待修 後代有意捐市府
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：過年換新裝？ 「恭喜發財」紅包袋藏毒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分