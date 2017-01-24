土豪哥新收編號「2509」 衣服太小繃繃的

2017-01-24 16:01

〔記者王定傳／新北報導〕土豪哥朱家龍昨因被台北地院法官裁定觀察勒戒，晚間被送進新店戒治所，據了解，所方給他的新收編號是「2509」，住進2.83坪單人房，心情還算平靜，不過，由於他體型較大，所內雖有大Size的制服，但土豪哥穿起來仍略顯緊繃，所方為此將去訂製更大的制服。

新店勒戒所指出，土豪哥由於被禁見，因此住進約2.83坪的單人房，今天早餐只喝完一杯豆漿，由於他平時較少吃饅頭，所以沒有將所方提供的饅頭吃完，不過他心情還算平靜，所方預計今天安排他進行例行的健康檢查。

所方指出，過去治戒所也有體重超過百公斤的收容人，那時最大尺寸的制服都沒有問題，但土豪哥身形更高大，目前他穿最大的尺寸，仍顯緊繃，連所內販售的內衣褲，也穿不下，所方除替他訂製更大制服外，也聯絡家屬準備換洗衣物，另外也有準備兩條棉被讓他禦寒。