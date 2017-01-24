千頌伊最愛的眼鏡也偷 警逮街頭轎車「破窗手」
2017-01-24 16:14
〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中山區近月來屢屢發生轎車被砸破車窗竊盜車內財物案件，經警方調閱街頭監視畫面，鎖定41歲男子林姓男子涉案，昨晚將他逮捕到案。
警方調查，目前無業的林嫌，每日接送女友上下班途中觀察發現，夜間停放在中山區一帶的轎車多是進口轎車，認為車內一定會有財物，所以用敲破車窗方式行竊。
中山分局中山一派出所於1月15日4時30分許接獲孟姓女子報案，指稱停在天津街53號前的轎車，遭人擊破右後車窗，車內手提包、智慧型手機IPHONE6及韓國女星千頌伊最愛的Gentle monster太陽眼鏡均被竊，總計損失財物價值8萬元。
另，1月22日13時20分，也有一名李姓民眾報案表示，停於中山北路1段53巷28號的賓士車遭竊。
警方經調閱街頭監視畫面，昨日晚在中山北路1段53巷與天津街口發現林嫌，經攔查後在對方身上背包內搜出手套，並在林嫌車內起獲李姓民眾失車鑰匙、毒品安非他命、安非他命吸食器1組及多張他人證件，又在林嫌家中起獲筆記型電腦1部、智慧型手機3支等贓證物。
警方調查，林嫌與女友住在新北市中和租賃房，但他前年11月遭公司開除，至今沒有工作，由於每日接送女友至台北市林森北路上下班，路程發現周遭常停有雙B高級轎車，心想現沒工作，民生問題及被龐大債務壓得喘不過氣，且不能老是靠女友救濟，心生歹念，專挑雙B名車下手。
全案訊後，警方將林嫌依竊盜罪移送台北地檢署偵辦外，並擴大追查有無另涉其他竊案。
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