女嬰遭父摔死 今相驗父遭函送

2017-01-24 15:46

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市一名未滿週歲黃姓女嬰，被31歲的父親施暴重摔，送醫搶救後宣告不治，檢警今天相驗，明天將解剖釐清死因。

警方調查，黃男在5日上午因妻子回娘家，獨自照顧4名小孩，因為女嬰哭鬧，黃父先甩女嬰兩個耳光，之後更朝床頭櫃重摔，導致女嬰失去呼吸心跳，之後趕緊送醫，搶救多日仍宣告不致。

警方今天則依殺人未遂罪、「兒童及少年福利與權益保障法」和「家庭暴力防治法」移送黃父。