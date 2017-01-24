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太衝動！行車糾紛起爭執 男子一拳打死人

2017-01-24  15:36

［記者鄭淑婷／桃園報導］56歲林姓男子去年1月3日下午4點多，騎車路過桃園市桃園區博愛路，與顏姓男子發生行車糾紛，兩人從口角演變成肢體衝突，林男氣憤朝顏男臉部揮拳，造成顏男後倒頭部重擊地面，送醫急救後只能靠呼吸器維生，直到去年9月因頭部重傷導致中樞神經性休克死亡，林男被依傷害致死罪嫌移送法辦，桃園地檢署檢察官偵結將他起訴。

林男供稱，騎車經過該處時被顏男的雨傘打到肩膀，他迴車找顏男理論，一時氣憤出手推了他一下，顏男重心不穩倒地，頭部撞到地面，他立刻通報救護車到場；顏男家人說，顏男生前並沒有宿疾，受傷後都在呼吸照護病房，從來都沒有清醒過。

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  • 林男衝動揮拳打死人，桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    林男衝動揮拳打死人，桃園地檢署依傷害致死罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

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