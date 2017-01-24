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自家店暢飲高粱 小彬彬酒駕被起訴

2017-01-24  15:36

〔記者黃欣柏／台北報導〕本名溫兆宇的藝人小彬彬，去年12月間與朋友在自家開的羊肉爐店內喝高粱助興，事後自行開車外出，遭台北市警方逮獲並驗得酒精濃度達每公升0.72毫克，今士林地檢署依法將他起訴，並向法院聲請簡易判決。

檢方調查，去年12月23日晚間11時許，小彬彬與友人一起在自己開設的「彬彬正記生蠔熱炒羊肉爐」店內喝高粱，一直喝到24日凌晨4點多才結束，返家休息到下午1點多，就自行開著小客車外出，結果在內湖安康路328巷口被員警攔獲。

據了解，在傳出酒駕傳聞後，小彬彬對外否認到底，辯稱當天他帶著兒子小小彬上教會，人在松山而不在內湖，還要媒體「去問警方」，但在檢警調查時則大方坦承犯行，因而符合檢方聲請簡易判決條件。

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  • 本名溫兆宇的藝人小彬彬酒駕被起訴。圖為小彬彬錄《國民大會》，與主持人于美人聊離婚念頭。（TVBS提供）

    本名溫兆宇的藝人小彬彬酒駕被起訴。圖為小彬彬錄《國民大會》，與主持人于美人聊離婚念頭。（TVBS提供）

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