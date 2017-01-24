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擺三角錐、磚頭搞「軌」19歲鐵道怪客起訴

2017-01-24  15:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市19歲楊姓男子去年7月到8月間，接連6次在桃園區國際路平交道附近鐵軌，放置三角錐、塑膠椅、鐵架路障、汽車踏墊、磚頭等物品，所幸行經的列車列車長及時發現通報排除，沒有釀成重大危害，桃園地檢署檢察官偵結依公共危險罪嫌將他起訴。

警方接獲報案調閱沿線監視器，確認這名「鐵道怪客」就是楊男，楊男母親也指認影中人就是兒子；楊男坦承犯行，家人表示，楊男有中度智能障礙，無法24小時看住他，對於楊男行為也十分無奈。

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  • 19歲楊男屢屢搞「軌」，桃園地檢署檢察官偵結依公共危險罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

    19歲楊男屢屢搞「軌」，桃園地檢署檢察官偵結依公共危險罪嫌起訴。（記者鄭淑婷攝）

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