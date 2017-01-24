養老建物遭回填廢棄物 業者堅稱想固基非外賣
［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣新豐鄉某新建中的養老中心被控「假開發真盜採且回填事業廢棄物」，從中獲取不法利益超過百萬，不過才暗渡陳倉約1個月就被保7總隊第3大隊釘上，先後傳喚83名涉案人、報請新竹地檢署檢察官高上茹指揮後，日前搜索扣得磅單、合約書及相關帳冊資料等證物，今天把負責開發且涉嫌主導全案的66歲楊姓業者及33歲黃姓現場負責人等，統統依違反山坡地保育利用條例及廢棄物清理法函送法辦。
檢警表示，楊、黃2男到案後都坦承他們有開挖且「買入有價料」回填現場以鞏固地基，現場被查獲堆置中的砂石就是開挖出的土石沒錯，但僅是臨時堆置在場，沒有外運、更遑論外賣。
但是保7第3大隊調查發現，這個座落在新豐鄉公所公有地上的敬老中心，得標的開發業者以「明新敬老中心」董事會為名執行開發，原為一片荒蕪的山坡地，整地10餘年，規劃做為大新竹地區的養老服務使用。
檢警說，前述董事會跟明新科技大學沒有任何關係，但卻讓人有不當的聯想，他們一度也曾產生誤會，但跟學校沒有任何關係。
檢警說，有多次違反廢棄物清理法前科的楊男涉嫌覬覦前述預定地內的優質土石方，所以動用關係，自稱能募得資金並捐樹2萬多株為誘餌，去年4月取得前述董事會董事長職務。
檢警表示，楊男擔任董事長後，未經其他董事同意，咨意變更建照內容大興土木，篩選土石方並肆意引進事業廢棄物回填，嚴重破壞該地及可能造成水土流失。
檢警調查發現，楊男為確保該項工程順利進行，夥同也有多次廢清法前科的33歲黃姓男子，找來10多名小弟在建地出入口把風，偽裝清潔打掃工人清理路面模樣，其實是監控附近人車，一見外人靠近即上前盤問，即便其他董事欲進入建地也遭驅離。
保7歷經3個多月蒐證，發現場內已開挖並篩選完成超過6000立方公尺的土石方，再回填約400多車次污泥及營建剩餘土石方。
粗估光是廢污泥就回填有1300公噸，廢棄的建築土石方也約有近1000公噸，獲利至少超過數百萬元以上，所幸初步採驗結果這些廢棄物都沒有毒害。
保7總隊第3大隊懷疑全案另有黑幫勢力介入，訊後把包含楊、黃2男在內共83人統統函送法辦外，也將持續擴大追查全案。
-
保七員警監控新竹縣某養老中心新建工程，發現開發業者涉嫌假開發知名盜採砂石還引入廢棄物回填，外面則有小弟圍事，懷疑有黑幫介入。（圖由警方提供）
-
保七員警到場開挖後發現業者涉嫌回填廢棄污泥。（圖由警方提供）
-
保七警方進入養老中心預定地內蒐證，發現地面被擅自開挖盜採砂石，現場就查獲堆置、篩選過的土石方至少6000立方公尺。（圖由警方提供）
-
保七員警進場蒐證。（圖由警方提供）
-
保七會同環保署環境督察大隊北區督察大隊一起開挖發現業者在敬老中心預定地上回填廢污泥。（圖由警方提供）
-
保七會同環保署環境督察大隊北區督察大隊一起開挖發現業者在敬老中心預定地上回填廢污泥。（圖由警方提供）
-
保七會同環保署環境督察大隊北區督察大隊一起開挖發現業者在敬老中心預定地上回填廢污泥。（圖由警方提供）
-
保七會同環保署環境督察大隊北區督察大隊一起開挖發現業者在敬老中心預定地上回填廢污泥。（圖由警方提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 啪！啪！啪！突然停下來 小鮮肉癱死在女友身上
- 獨家》南市警疑爆貪汙 傳1聲押2交保
- 爬完屏東又爬高雄電塔 台電人員搏命救電塔哥
- 樂陞案發行可轉換公司債 許金龍套利上億
- 假警察詐婦 真警察要靠撞門才戳破騙局
- 經典賽》看完台灣隊陣容 日本網友這樣說…
- 白宮發言人：將阻止中國在南海擴張軍武
- 農友意外發現「珍愛」只有它能耐過帝王級寒流
- 自由廣場》後備憲兵忠告蔡正元先生
- NBA》復元神速 快艇「幹籃哥」最快明日返航
- 經典賽「外」援少 靠中職軍團拚
- 辜成允的意外人生…
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 勾結「俄「勢力？川普國安顧問面臨調查
- 美巡賽》史瓦佛稱王 PGA生涯首冠
- 高英盃機器人創意賽 高屏27校66隊競技
- 恐怖的考古發現 男子舌頭被換成石頭
- 這是在拍恐怖片嗎？...這些「網紅」好經典
- 蔦屋書店登台 明亮輕食閱趣多
- 李翊君望女成鳳 準備豪砸千萬
- 清潔工扮地藏王 《情定化成寺》禪機深
- 不再崩潰惹 舒淇素顏坦然面對「它」
- 三大法人買超115億 外資買超123億
- 水上協安宮參拜 認識介子推傳奇
- 好消息！高鐵雲林站到北港市區公車通車營運囉
- 川普兒上學考驗紐約交通 「滾動式封街」降衝擊...
- 台四線崎頂段拉皮 增照明孔蓋下地
- 全球撐竿跳高峰會 許德敬奪冠
- 《RM》不停播了！6名固定班底將為粉絲繼續奔跑
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 網球》重量級大咖！大滿貫冠軍史托瑟獲台灣女網外卡
- 動物「方」城市續集？ 攝影師玩「液化」 動物變超級萌！
- 台酒門市 推滿額送高麗菜
- 中庄調整池年中完工 北桃供水不受濁度影響
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 家族古厝原望辜成允接班...辜寬敏：我很傷心
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 捷運環狀線包商 挖走好土 回填垃圾
- 靠《鬼怪》人氣爆漲 陸星材卻超想當漁夫
- 興航以每股0.69元下市 自此在台股消失
- 自由廣場》「專案教師」是啥米碗糕？
- 板橋迪毅堂殘破待修 後代有意捐市府
標題：養老建物遭回填廢棄物 業者堅稱想固基非外賣
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email