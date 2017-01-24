假警察詐婦 真警察要靠撞門才戳破騙局

2017-01-24 14:51

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市一名譚姓婦人，日前接到詐騙集團電話，警方據報到場按門鈴，假冒刑事局的歹徒要婦人「不要開門」，婦人竟聽信電話那頭的假警察指令，不信門後的真警察，直到員警大力撞門，婦人才把門打開，順利保住了婦人的150萬元存款。

據了解，譚婦接到詐騙集團電話，對方自稱是中華電信員工，說她欠繳電話費1萬8千多元，詐騙集團甚至請婦人撥打110報案以取得信任，隨即假冒刑事局警官再來電，要婦人準備存摺、印章等，隔日將有專人來監管帳戶。

譚婦第一通電話掛完，真的有打110去求證，文山一警分局木柵派出所警員沈紀帆、陳南岳獲報後，迅速抵達現場，但譚婦仍陷於詐騙集團的陷阱中，被命令不准開門，不管怎麼按鈴敲門皆無回應，直至警員沈紀帆大力撞門並大聲呼喊「不要被騙！！」，譚婦才來開門，而此時電話那端只留了句髒話便掛斷了。

員警立刻向譚婦解釋整個過程都是詐騙手法，譚婦表示，接到中華電信來電告知欠款，將會被查封財產，一時緊張差點誤入詐騙集團的陷阱中，所幸警方來的及時才沒上當。