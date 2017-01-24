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樂陞案》許金龍瞞董事會 簽不平等密約

2017-01-24  15:10

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦百尺竿頭併購樂陞破局案，外界原以為收購案破局是壓垮樂陞前董事長許金龍的最後一根稻草，但關鍵卻是許金龍當初投資中國TP公司時，與TP原股東FR公司所簽下單方有利於FR的不平等密約，此密約疑導致許金龍及樂陞的金流出現斷鏈，許才會自導自演，演出百尺竿頭溢價收購樂陞的大戲，意圖從中套利。

檢方調查，樂陞當初收購TP公司時，許金龍以其實質掌控的VBL公司，與TP公司原股東FR簽約，由FR以收購價格中的7291萬美元，向VBL公司購買與許金龍有關聯的Cinda基金、Eminent公司、動游公司等所持有的樂陞公司私募股票，以及VBL公司所持有樂陞於市場流通的股票，共約1萬9000餘張。

許金龍等人當時與FR公司簽立密約，約定應由許金龍負擔FR公司向樂陞購回TP公司款項，且FR不負違約責任等單方有利於FR公司的條件；許金龍等人在董事會審議時，隱匿相關密約，後來許金龍無法依約支應款項，該密約才曝光，連帶使樂陞的財務受到重大損害。

檢方調查，許金龍因該紙不平等密約，疑似使自己的財務槓桿出現斷鏈，許等人即謀議，假借以「日資為名、陸資為實」的方式，利用百尺竿頭公司名義，虛偽公開收購樂陞股權，意圖透過操縱樂陞股價的方式，使自己及金主從中套利。

許金龍先後調度其境外資金，預作資金證明，再透過樂陞財務顧問林宗漢的安排，找來日本籍的樫埜由昭擔任百尺竿頭的登記負責人，林宗漢則擔任合夥人，協助隱匿其預定資金來源為中國資金的事實。

去年5月15日，許金龍、樫埜由昭、中國遊戲大亨王佶、林宗漢、潘彥州等5人，在台北君悅飯店會面，協議由樫埜由昭為名義負責人，出資2成、王佶出資8成，公開收購樂陞股票3萬8000張。

許金龍委由樂陞的法律顧問潘彥州，協助設計公開收購的交易架構，隱匿許金龍主導及預定資金是陸資的事實，在去年5月31日公告公開收購訊息，並向經濟部投資審議委員會提出申請。

去年7月22日，投審會審查通過，約1萬9500多名投資者登記應賣，去年8月17日，登記應賣數量達到標準，但許金龍等人的資金卻未到位，許即推由樫埜由昭對外公告，將收購案延期至去年8月31日；直到期限前1天，8月30日下午5點半，百尺竿頭對外宣布收購案破局，導致樂陞股票一路下殺，造成投資人損失達28億餘元。

檢方後來查出此次收購案竟是許金龍等人自導自演，針對許金龍等人所隱匿的陸資資金，為何最終沒到位？許金龍應訊時始終不願意說明，檢方質疑幕後恐仍有影武者，已將未到案的樫埜由昭、王佶、林宗漢（具日本永久居留權）等3人發布通緝。

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  • 台北地檢署偵辦百尺竿頭併購樂陞破局案，外界原以為收購案破局是壓垮樂陞前董事長許金龍（見圖）的最後一根稻草，但關鍵卻是許金龍當初投資中國TP公司時，與TP原股東FR公司所簽下單方有利於FR的不平等密約。（資料照，記者張慧雯攝）

    台北地檢署偵辦百尺竿頭併購樂陞破局案，外界原以為收購案破局是壓垮樂陞前董事長許金龍（見圖）的最後一根稻草，但關鍵卻是許金龍當初投資中國TP公司時，與TP原股東FR公司所簽下單方有利於FR的不平等密約。（資料照，記者張慧雯攝）

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標題：樂陞案》許金龍瞞董事會 簽不平等密約


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