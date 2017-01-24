消防宣導有創意 捏麵皮卡丘最吸睛

宣導活動結合傳統的捏麵人技藝，製作皮卡丘消防員造型筆套，深受小朋友歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2017-01-24 14:48

〔記者吳俊鋒／台南報導〕年關將近，用火安全更要注意，台南市歸仁消防分隊今天舉辦119擴大宣導活動，邀請近400位幼兒園小朋友體驗，學習防災常識，還結合傳統的捏麵人技藝，取材時下最流行的手機遊戲「寶可夢」，製作皮卡丘造型的打火弟兄筆套，相當討喜，最受歡迎。

為灌輸民眾對火警災害預防，以及節能省電的正確觀念，消防隊今天在歸仁文化中心廣場舉辦宣導活動，設計了翻山越嶺、水域救生、大尋寶、射水，還有搭乘雲梯車等體驗，讓小朋友闖關，扎根防災知識，附近幼兒園約400孩童參加，氣氛熱烈。

各幼兒園還自推短劇演出，以防災相關的題材為主，相互觀摩、學習，希望將安全意識真正落實到平時生活中，讓宣導活動更有意義。

保西消防分隊繼之前到文化國小舉辦119宣導之後，今天更特地到場協助闖關遊戲，附近的文賢、仁德、關廟等分隊也前來支援活動，警義消合作，場面熱烈。

小朋友短劇演出，協助消防宣導，開心合影。（記者吳俊鋒攝）