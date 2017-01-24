毒販開車撞傷警察 辯稱「黑道兄弟來找碴」

2017-01-24 14:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一分局偵查隊圍捕涉嫌販毒的邱姓嫌犯，不料，警察表明身分後，邱嫌仍開車衝撞警察，導致1名員警輕傷，警方立即用偵防車包夾，持警棍擊破車窗逮捕邱嫌，他卻辯稱第一次販毒，他又曾黑吃黑，誤認警察是「高雄的兄弟」，要找他算帳，警方查獲毒品與搖頭丸，依販賣毒品罪移送地檢署。

一分局偵查隊在上週四，偵辦一起毒品案，透過「溯源」得知年僅22歲的邱姓男子涉嫌販毒，持搜索票於烏日區查緝時，在路邊遇上正要開車離去的邱嫌，沒想到員警表明身分後，邱嫌反而開車加速衝撞員警，員警反應很靈敏，立即以偵防車包夾並破窗逮人，僅有一名員警手臂輕傷，不費一槍一彈逮捕邱嫌，場查獲搖頭丸13顆、愷他命36.1公克與販毒所得近5萬元。

警方調查，國中畢業的邱嫌，原本混跡南部沙仔地（高雄市鹽埕區沙地里角頭幫派），因「黑吃黑」得罪了南部的黑道，去年底躲藏於台中市，在夜店認識綽號「小琪」的藥頭，遂改行賣毒品。

邱嫌辯稱說，他誤認警察是來找他算帳的高雄黑道兄弟，才會衝撞偵防車，不過，警方攤開邱嫌販毒證據，他才承認販毒怕被逮捕，想衝撞偵防車逃離現場，全案依販毒罪嫌法辦。

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