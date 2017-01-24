嘉市湖子內區段徵收工地遭竊 損失逾50萬元
宵小侵入監造單位工務所與承包商倉庫行竊。（記者丁偉杰攝）
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉市湖子內區段徵收第三標工程正趕工中，目前路口監視器尚未建置，宵小竟趁虛而入，去年12月侵入政府監造單位工務所與承包商倉庫，偷走2輛貨車、電纜銅線、各式施工器具、電腦以及監視系統主機等設備，案發後，竊嫌把2輛貨車棄置市區路邊，但其中一台零件早已拆光，總損失逾50萬元，竊嫌至今未落網，遭竊失物也尚未追回。
案發月餘，有被害人自力救濟在網路上PO文：「如果有遇到嘉義有人賣電腦、電纜線、單車、發電機等物品，請注意是否為贓貨。」希望大家幫忙找回失物。
損失慘重的承包商和倉營造公司，雖然找回2輛貨車，但一輛故障，另一輛零件被拆光，重新把車子整理也花1、20萬元，加上遭竊的電纜銅線、發電機、切割器、抽水機等施工設備，損失逾40萬元。林姓承包商無奈地說，「花錢事小，工程因而受影響，延宕3至5天。」
另一苦主內政部土地重劃工程處南區第一開發隊的數台公物電腦、監視系統主機以及一輛價值6萬元私家名牌單車等遭竊，損失逾1、20萬元，電腦裡面包括工程設計圖、監工、查驗等資料全遺失，工作人員說：「整間辦公室的電腦都被搬走了，2年的心血全沒了！」
警方調查，去年12月19日凌晨約2點半，竊嫌破壞和倉營造公司搭建的臨時鐵皮屋倉庫門窗侵入行竊後，再到相鄰的內政部土地重劃工程處南區第一開發隊工務所搜刮財物，最後開走2輛貨車；案發後2、3天，警方在市區路邊找到竊嫌棄置的2輛貨車，已採集案發現場遺留的工作手套、菸蒂DNA等跡證物，比對偵辦中。
警方強調，湖子內區段徵收路口監視器尚未建置，因此增加辦案難度；全案雖未逾重大竊案100萬元規定，但車輛失竊仍比照重大刑案列管偵辦，案發後已在工地加設巡邏箱，遏止宵小再犯。
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標題：嘉市湖子內區段徵收工地遭竊 損失逾50萬元
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