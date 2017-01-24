義消救火卻車禍辭世 葉俊榮前往公祭哀悼
2017-01-24 14:33
公祭現場舉行覆旗儀式。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕警消小隊長曾潤松日前在前往救火的途中，因交通意外辭世，今（24）日在北市民權東路二段第一殯儀館舉行公祭，內政部長葉俊榮、消防署署長陳文龍及台北市副市長鄧家基等都出席公祭致意。
本月12日凌晨2時許，北投區大業路527巷附近鐵皮雞寮發生火警，義消小隊長曾潤松於住家聽聞救災車組警報聲響，立即致電消防局秀山分隊詢問值班人員火災發生地點後，隨即自行騎乘機車趕赴救災現場，途中因深夜天色昏暗，行經大業路527巷靠近捷運機廠附近，距火場800公尺處，疑因天色昏暗，機車無故打滑，先失控擦撞路沿，再撞上路燈桿倒地，消防局救護人員送醫急救後，於該（12）日上午3時52分不幸辭世；
曾潤松於民國75年間加入台北市義勇消防大隊後，平日熱心公益、助人為樂，更非常照顧後輩，曾於80年119消防節活動由市長黃大洲頒發「榮譽獎牌」表揚肯定；他除了身體力行救人，更對救災十分有想法，擔任義消期間，曾為消防局消防水箱車設計「水帶固定座」，水源查察機車設計「消防栓開關固定架」等，有效提升消防工作效率。
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