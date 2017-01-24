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又來了！持毒被逮 辯稱思念亡父吸毒療癒

2017-01-24  13:25

〔記者黃建華／高雄報導〕一名連姓女通緝犯日前遇警盤檢，瞎扯「要趕去醫院見阿嬤最後一面」被識破逮捕，前晚高市保大黎明中隊在鳳山攔檢查獲方姓鐵工，涉嫌持有安毒，方嫌又稱，因為思念亡父才吸毒療癒。遭警方斥責是藉口，訊後將他依毒品危害防制條例送辦。

警方說，方嫌（49歲，有多項毒品及賭博等前科，目前從事鐵工），前晚從鳳山區大東二路某家超商走出，欲發動機車離去，見警後神色有異準備藉機閃避。

警方上前盤查時，方男一邊出示証件，一邊告知警方：『我已經多年沒有碰了那種東西了（毒品）!』，卻手掌夾藏毒品趁機丟棄路旁，遭眼尖員警方查獲二級毒品安非他命0.25公克遭逮。

方嫌向警方供稱，已許久未碰毒品，因前些日子父親驟然過世，心情不佳才會吸毒療傷，遭警方斥責是藉口，全案依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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  • 方嫌持有安毒被逮，辯稱是思念亡父才吸毒療癒，遭警方斥責是藉口。（記者黃建華翻攝）

    方嫌持有安毒被逮，辯稱是思念亡父才吸毒療癒，遭警方斥責是藉口。（記者黃建華翻攝）

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