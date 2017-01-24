老翁天冷路倒 正妹女警如何一眼判定從醫院溜出？

2017-01-24 13:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市66歲的黃姓老翁，在低溫中倒臥台中公園旁，路人見狀，嚇得飛奔到中市警局第二分局台中公園派出所求救，正妹女警吳佩蓉馳抵查看，見老翁略呈大字型躺在地上，意識模糊無法言語，她看一眼，就研判老翁是從醫院偷溜出來閒晃的病患，卻因承受不住低溫而倒地，立即通報消防局派救護車送返醫院，救治後無大礙。

近日溫度降低且忽冷忽熱，一名熱心民眾日前衝入公園所大喊，「出代誌了！有人倒在人行道！」女警吳佩蓉很快馳抵現場，見一群人在人行道旁圍觀，人行道中間躺著黃姓老翁，無法回答吳員的問話，吳員見老翁腳踝上有中國醫藥大學附設醫院的「踝牌」，研判這位老翁是從醫院偷溜到公園閒晃。

吳員研判，老翁可能是天氣寒冷，承受不住而倒地，立即通報119救護人員救援，隨後送老翁返回醫院。

公園所所長李銘卿說，警察是人民的保母，不僅應做好份內的工作，也應該本著「身在公門好修行的精神」，幫助需要幫助的民眾，讓民眾感受到警察的親切與專業形象。

有一雙美腿的正妹女警吳佩蓉，曾有婆婆媽媽纏著她要介紹男朋友，去年4月間，還有正在吸菸的游姓通緝犯，在台中公園內彷彿見到仙女下凡，瞪大雙眼猛盯巡邏的吳員，看得宛如魂魄離身，一起巡邏的所長李銘卿，以勸導禁止抽菸為由盤查，發現游男是誘拐女國中生上床的妨害性自主罪通緝犯，而游男被捕時，仍是一雙色瞇瞇的眼睛猛盯著女警吳佩蓉，神情呆滯毫不反抗。