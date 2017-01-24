土豪哥進入戒治所後 制服沒他size要訂做

2017-01-24 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕在W Hotel郭姓小模猝死案負責訂房的「土豪哥」朱家龍，昨因涉違《毒品危害防制條例》，向法院聲請觀察勒戒獲准，朱家龍將在戒治所過年。因為朱家龍身型龐大，所方稱會去訂製更大的制服給他穿，內衣褲因為沒有他的尺寸，則由家屬自行提供。

根據《ETtoday東森新聞雲》報導，關於戒治所服裝部分，新北勒戒所秘書江志成表示，目前有先找比較大件的戒治所制服給他穿，不過，會再去訂製更大的制服，而所方提供的內衣褲也沒有他的尺寸，這部分則請家屬自行提供。

朱家龍在戒治所度過的第一個早晨，早餐吃的是豆漿饅頭，但他表示吃不慣，只吃了兩三口，第一份午餐也沒有魚、肉類，另外加上星期二所內固定吃素，戒治所的餐點可能要讓「土豪哥」失望了。