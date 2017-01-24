草屯警破私釀酒工廠 查獲逾3000公升
2017-01-24 13:28
警方於私釀酒廠查扣米酒成品總計3091公升。（圖由草屯分局提供） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
〔記者佟振國／南投報導〕農曆春節將至，民生用酒需求增加，民間私釀酒業者也看準有利可圖，違反販售，南投縣草屯警分局掌握情資，會同縣府財政處前往台中市大雅區光復路一處鐵皮工廠，查獲陳姓業者涉嫌私釀米酒，並起出私釀米酒逾3000公升，而現場酒氣瀰漫，也讓辦案員警吃不消，直呼「快醉了！」
警方調查，今年70歲陳姓男子為稻農，以自產的稻米私釀米酒販售，時間已有6年之久，不法獲利估計至少上百萬元，警方先前掌握相關情資，積極佈線偵辦，昨由偵查隊小隊長曾鏘樺率隊員蕭先進、陳誌苑前往陳姓男子位在台中大雅區的私釀廠查緝，員警破門而入，查獲正在趕工出貨的陳男。
警方發現廠內設備一應俱全，有鍋鑪、酒糟、塑膠桶等，從原料發酵到蒸餾成品都能在這條「生產線」搞定，現場也查扣私釀米酒成品3091公升，眾人待在密閉又瀰漫酒氣的廠內，有人已滿臉通紅，大喊吃不消，員警則戲稱好像在「微醺中」辦案。
陳某供稱以市價每公升60元販售，還拍胸脯保證依古法釀製，完全是做良心事業兼積陰德，讓員警啼笑皆非，縣府財政處人員則表示，民眾自用釀酒每戶以100公升為限，非自用或逾限量者均以產製私酒論處，至於私製酒因設備技術、環境衛生、成分不明和未經合格檢驗等問題，民眾最好避免，否則喝了可能傷身。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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