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屁孩逃警車追緝 警局前逆向撞車被逮

2017-01-24  13:09

〔記者黃建華／高雄報導〕鹽埕分局警方今天凌晨在五福路橋巡邏，發現5、6輛男女雙載的可疑機車呼嘯而過，飆車的騎士多人未戴安全帽，警方隨即呼叫線上警網攔截，飆仔為規避警方追緝，沿路競速、蛇行，連續闖紅燈，警方追逐約1公里，其中1輛機車在五福四路T字型路口右轉時，機車車尾擦撞對向來車，雙載男女直接摔落在鼓山警分局大門口，少女痛得哭叫哀號，所幸兩人僅皮肉傷，送醫包紮無礙。

五福四路派出所副所長郭宗書表示，今天凌晨0時40分許，警網在五福路橋執行高雄燈會巡邏勤務，見5、6輛機車雙載男女，多數人未戴安全帽，當著警察面呼嘯而過還闖紅燈，立刻呼叫快打部隊支援。

警方從五福路橋沿路追至五福四路底，該群青少年未停車還連續闖紅燈，警網約追了近1公里，至五福四路T字型路口時，青少年分頭逃竄進巷弄，但由17歲潘姓少年搭載16歲葛姓女友的機車直行後欲右轉鼓山路，轉彎幅度大，車尾擦撞對向一輛自小客車，潘、葛兩人當場被撞飛摔落鼓山警分局大門口。

警網呼叫救護車救援，葛女手腳擦挫傷，痛得不停哭叫，還怪男友「為何不停車」，所幸兩人僅受皮肉傷，送醫治療後無礙。潘男母親到警所，忍不住質問兒子：「你的機車哪裡來的？」、「無照還敢騎車？」警方訊後依公共危險罪將潘姓少年移送少年法庭。

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  • 涉嫌飆車闖紅燈，躲避警方追捕的潘姓少年，機車轉彎時擦撞銀色休旅車，被撞飛跌落鼓山警分局前被逮。（記者黃建華翻攝）

    涉嫌飆車闖紅燈，躲避警方追捕的潘姓少年，機車轉彎時擦撞銀色休旅車，被撞飛跌落鼓山警分局前被逮。（記者黃建華翻攝）

  • 少女哀號痛哭，送醫所幸無礙。（記者黃建華翻攝）

    少女哀號痛哭，送醫所幸無礙。（記者黃建華翻攝）

  • 潘姓少年被依公共危險罪送辦。（記者黃建華翻攝）

    潘姓少年被依公共危險罪送辦。（記者黃建華翻攝）

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