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醉漢當街「打醉拳」 網友PO網罵翻

2017-01-24  12:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓男子昨天騎車行經省道台29線旗南一路時，疑不勝酒力醉倒摔車，民眾路過將陳男路倒鬧事的影片上傳網路，引來網友一片撻伐，網友大罵「不酒駕很難嗎？」

臉書「爆料公社」有民眾PO文指出，旗山區旗南一路上有一名男子「喝太多自倒大概10分鐘左右，可能地板熱爬起來打醉拳，然後救護車就來了，警察也來了。結果他跟救護人員與警方人員魯半天，要求要放他走。」

警方指出，從影片中並沒有看到PO者文描述「打醉拳」，但員警到場時，確實看到酒駕的陳姓男子（43歲）一直在現場大鬧，不配合員警執法，員警只好強行帶著他前往醫院實施酒測，最後發現他酒測值換算後竟達1.24mg/L，訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 陳姓男子酒駕路倒，糗態被網友錄下PO網。（記者黃佳琳翻攝）

    陳姓男子酒駕路倒，糗態被網友錄下PO網。（記者黃佳琳翻攝）

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標題：醉漢當街「打醉拳」 網友PO網罵翻


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