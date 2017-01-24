第一天上工很緊張 18歲車手領嘸錢直冒冷汗
2017-01-24 12:32
〔記者張瑞楨／台中報導〕 台中市警局五分局東山派出所員警巡邏時，在超商的提款機旁，見到李姓年輕人呆站提款機前不知所措，緊張得冷汗直流，領錢領到冒冷汗，員警大感怪異，盤查發現他是詐欺集團車手，第一次領款，就遇到帳戶被凍結的問題，帳戶內的4萬多元，連續領3次都失敗，緊張得直冒冷汗，他不但1000元的酬勞沒賺到，還吃上詐欺罪官司。
東山所鄭勝鴻等員警，本月16日傍晚在北屯區廍子路上一家超商內，見剛滿18歲的李姓年輕人，操作提款機卻提不出錢，呆站提款機前冒冷汗，員警立即盤查，在他身上查獲1張提款卡，以及3張交易失敗的明細表。
李嫌當場傻眼，支吾其詞不知如何解釋，坦承國中畢業之後，沒有繼續求學，也沒有穩定工作，案發當天中午，他在網路聊天室內，有一陌生人詢問他「想不想賺錢？」，雙方約在台中市太平區見面，對方交給他1張提款卡與密碼，並約定他領錢之後，可以拿到2.5％的報酬。
李嫌立即搭計程車到北屯區領款，不料，他查詢帳戶餘額，還有4萬元，他如果領出來，可獲得1000元酬勞，但他連續操作3次，卻都因帳戶已經被列為警示帳戶凍結而失敗，他第一天上工就遇到問題，不知該怎麼辦，只能呆站冒冷汗，手上拿著的3張交易失敗明細也變成證據，全案依據詐欺罪嫌法辦。
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