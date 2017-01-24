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玩過頭！男幫酒友上銬後逃走 妨害自由被起訴

2017-01-24  12:40

〔記者吳昇儒／基隆報導〕45歲男子萬勝利去年4月找向姓等友人在住處飲酒，隨後拿出手銬把玩，並將手銬一端扣住向男的腳踝。萬男將友人帶至廟口夜市附近的攤車，將手銬另外一端銬攤車上後，竟不理會友人，直接離去。向男只好拜託其他友人，借工具打開手銬，並對萬男提告。基隆地檢署今依妨害自由罪將萬男起訴。

萬男到案後向警方辯稱，自己當時已經酒醉根本不知道發生甚麼事；但告訴人向警方表示，當時拜託另一名同行的許姓友人向商家商屆髮夾開鎖才能脫身，並拿出手銬等證物，指控萬男惡行。檢察官認為罪證確鑿，將萬男起訴

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