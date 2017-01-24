關子嶺柚木遭盜伐 白河警查獲

2017-01-24 12:32

［記者王涵平／台南報導］關子嶺碧雲寺附近台灣柚木疑遭盜伐，白河警昨日在鹽水某家具廠查獲18根、總價約13萬元，業者辯稱不知來源，警方將進一步追查盜伐源頭。

白河警方指出，白河分局仙草派出所去年1月10日接獲民眾報案指稱，關子嶺碧雲寺下方林木疑遭盜伐，經會同林務局嘉義林管處人員會勘，確認現場遺留林木確係國有林木。

白河分局偵查隊追查發現部分盜伐林木運往南市鹽水區某家具廠，昨日會同保七總隊第七大隊及嘉義林管處前往搜索，查扣柚木1批。

家具廠業者辯稱該批柚木為友人所運賣，準備用於製作傢俱材料，不知盜伐國有林木。